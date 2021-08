Erst Anfang 2022 im Fernsehen : WDR: Kein zweiter Münster-„Tatort“ in diesem Jahr

WDR: Kein zweiter Münster-„Tatort“ in diesem Jahr

Jan Josef Liefers und Axel Prahl sind das Tatort-Duo in Münster. Foto: WDR

Münster Fans von Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne müssen sich noch gedulden: In diesem Jahr wird kein weiterer „Tatort“ aus Münster mehr im Fernsehen gezeigt.

Seit 20 Jahren kommen praktisch jedes Jahr zwei „Tatort“-Krimis aus Münster mit Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne – doch 2021 wird wohl das zweite Jahr nach 2018 mit nur einem neuen Fall des populären Teams. Der nächste Münster-„Tatort“ - der inzwischen 40. Krimi mit Axel Prahl (61) und Jan Josef Liefers (57) – ist laut dem Westdeutschen Rundfunk erst Anfang 2022 im Ersten zu sehen, wie eine WDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In dem Krimi, der im Juni gedreht wurde, wird Thiels Ex-Chef aus Hamburger Zeit tot gefunden.

Der erste Münster-„Tatort“ wurde am 20. Oktober 2002 ausgestrahlt. Im kommenden Jahr ist also 20. Jubiläum. Seitdem gab es 39 Episoden - so gut wie jedes Jahr zwei, außer 2018, als mit dem Film „Schlangengrube“ im Mai nur ein Fall lief. Dafür gab es dann 2019 aber drei neue Münster-„Tatorte“; neben den üblichen Filmen im Frühjahr und Herbst noch einen Fall kurz vor Weihnachten.