Netflix und Amazon Prime : Diese Weihnachsfilme sind Geheimtipps für die Adventszeit

Foto: dpa

Bonn „Kevin allein Zuhaus“, „Sisi“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sind Film-Klassiker zu Weihnachten. Doch die Streaming-Anbieter haben noch viele andere Filme im Angebot, die die Adventszeit versüßen können. Hier sind unsere Geheimtipps.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christmas Chronicles (Netflix)

Christmas Chronicles ist ein unterhaltsames Abenteuer zweier Geschwister, die dem Weihnachtsmann bei der Rettung von Weihnachten helfen: Kate und Teddy Pierce schmieden einen Plan, um dem Weihnachtsmann aufzulauern und ihn zu filmen. Sie verstecken sich in seinem Schlitten und werden blinde Passagiere. Als ihr Vorhaben jedoch schief geht, erleben die Geschwister eine fabelhafte Reise.

Noel (Amazon Prime)

Gefühlvoll erzählt der Film verschiedene Geschichten im vorweihnachtlichen New York: Rose will sich das Leben nehmen. Nina und Mike lieben sich, doch Mikes aufbrausende Eifersucht gefährdet ihre Beziehung. Der Kellner Artie hält Mike für die Reinkarnation seiner toten Frau. Und Jules bricht sich absichtlich den Arm, um ins Krankenhaus zu kommen. Zum Fest der Liebe, französisch „Noel“, treffen die Schicksale dieser fünf Menschen aufeinander.

Klaus (Netflix)

Der Animationsfilm auf Netflix erklärt auf verspielte Art und Weise die verschiedenen Komponenten des Weihnachtsmann-Mythos: Jasper, der schlechteste Schüler an der Postbotenakademie, wird auf einer Insel in der Nähe des Nordpols stationiert. Die Inselbewohner haben jedoch keine Zeit, Briefe zu schreiben. Als Jasper einen alten Außenseiter mit einem besonderen Talent für das Schnitzen von Holzspielzeug trifft, hat er eine revolutionäre Idee. Die Weihnachtslegende beginnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Hüter des Lichts (Netflix)

In dem Animationsfilm arbeiten die Hüter des Lichts im Verborgenen und beschützen die Kinder der Erde. Der Sandmann schickt ihnen jede Nacht gute Träume und die Zahnfee lässt sie mit einem Taler unter dem Kopfkissen aufwachen. Der Weihnachtsmann beschenkt sie im Winter und der Osterhase versteckt die Eier im Frühling.

Liebe braucht keine Ferien (Amazon Prime)

Amanda ist enttäuscht von der Liebe und will nichts wie weg aus Los Angeles. Genauso geht es Iris in England. Die beiden Frauen vereinbaren einen Häusertausch über Weihnachten. In England trifft Amanda auf Iris' attraktiven Bruder, und Iris lernt einen Arbeitskollegen von Amanda kennen. Die Romanzen nehmen ihren Lauf.

Ein himmlischer Freund (Amazon Prime)

Der Engel Johannes fällt in Ungnade und muss sich seine Rückkehr ins Paradies durch eine gute Tat auf Erden verdienen. Er landet im winterlichen Tirol, fünf Tage vor dem Heiligen Abend. Die Ärztin Gabriela Kaiser nimmt sich des Engels auf das Drängen ihres kleinen Sohnes Julian an, der im Rollstuhl sitzt.

Die Highligen Drei Könige (Netflix)

Ethan, Isaac und Chris sind seit ihrer Kindheit die besten Freunde. Jedes Jahr treffen sie sich am Heiligabend, um New York unsicher zu machen und so richtig ausgelassen zu feiern. Doch nun steht ihr wohl letztes weihnachtliches Treffen an, da Isaac und seine Freundin Betsy ein Kind erwarten.

Buddy der Weihnachtself (Netflix)

Der Elf Buddy passt so gar nicht zu den anderen Nordpol-Elfen. Er reist nach New York, um seinen Vater zu finden und ein wenig Weihnachtsfreude zu verbreiten.

Alles ist Liebe (Netflix)

Mit der Ensemble-Romanze begeben sich deutsche Stars wie Nora Tschirner, Christian Ulmen und viele mehr in der hektischen Adventszeit zwischen Kaninchen, Kindern und dem Weihnachtsmann auf die Suche nach der Liebe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Elliot - Das kleinste Rentier (Amazon Prime)

Elliot ist ein kleines Pony mit einem großen Traum: Er will den Schlitten des Weihnachtsmannes ziehen. Als der Weihnachtsmann ein neues Rentier sucht, wittert Elliot seine große Chance und reist mit seiner besten Freundin Hazel zum Nordpol für das Casting.

Bad Santa (Amazon Prime)

Zwei Betrüger machen sich, als Santa Claus und sein Elf verkleidet, auf den Weg zu großen Einkaufszentren - um jeden einzelnen Laden auszurauben. Doch das gestaltet sich als schwierige Aufgabe, als sie einen Achtjährigen treffen, der ihnen die wahre Bedeutung von Weihnachten nahebringt.

Schöne Bescherung (Amazon Prime)

Clark Griswold hat sich geschworen, dass er und seine Familie zu Hause bleiben werden, um in Ruhe Weihnachten zu feiern. Doch mit der Ruhe ist das so eine Sache. Das Dach der Griswolds ist mit 25.000 Lichtern bestückt und ähnelt einer Flugzeuglandebahn. Die Suche nach dem passenden Christbaum entwickelt sich zum Horrortrip.

Verrückte Weihnachten (Netflix)

Weil Tochter Blair aus dem Haus ist, planen Luther und Nora zu Weihnachten einen Trip in die Südsee. Kein Weihnachtsrummel, kein Baum, keine Geschenke. Doch ganz plötzlich entscheidet sich Blair, über die Feiertage doch nach Hause zu kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Family Man (Amazon Prime)

Weihnachten in New York: Der erfolgreiche Wall Street Broker Jack Campbell ist kurz davor, einen sehr lukrativen Deal über die Bühne zu bringen. Als er jedoch am Abend beim Einkaufen einem mittellosen und kriminellen Straßenjungen helfen möchte, dreht sich der Spieß um.