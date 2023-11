Amazon, Netflix, Disney+ Diese Weihnachtsfilme können Sie streamen

Für viele Menschen gehören Weihnachtsfilme in der Adventszeit einfach dazu. Netflix und Co. sowie die kostenlosen Mediatheken von ARD und ZDF haben mittlerweile eine riesige Auswahl an verschiedenen Weihnachtsfilmen, um sich auf die festlichen Tage einzustimmen. Da kann die Wahl für den Film am Abend schon mal schwerfallen. Wir haben daher eine kleine Auswahl zusammengestellt.