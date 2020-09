Streaming : Weihnachtsfilm mit Dolly Parton auf Netflix

Dolly Parton ist in Weihnachtsstimmung. Foto: Henning Kaiser/dpa

Los Angeles Dolly Parton stimmt auf das Fest der Liebe ein: Demnächst veröffentlicht die Country-Sängerin ein Weihnachtsalbum und auf Netflix startet „Christmas On The Square“.

Der Song der 74-jährigen Entertainerin „Christmas On The Square“ - aus ihrem kommenden Feiertagsalbum „A Holly Dolly Christmas“ - sei mit ihr in einer Nebenrolle für den Streaming-Dienst verfilmt worden, berichtete das US-Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“.