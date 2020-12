Weihnachtsshow aus Trier : General-Anzeiger zeigt „Weihnachten mit Guildo Horn“ live

Guildo Horn gibt am 23. Dezember in Trier ein Konzert. Die Fans können von zu Hause aus live dabei sein. Foto: Horst Ossinger/Archiv

Trier Auch wenn Konzerte mit Publikum derzeit nicht möglich sind, müssen Fans von Guildo Horn nicht auf die traditionelle Weihnachtsshow verzichten. Das „Fest der Liebe“ am Abend vor Heiligabend wird hier live auf ga.de zu sehen sein.

Die Weihnachtsshow von Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen war in den vergangenen Jahren immer ein Publikumsmagnet in der Bonner Harmonie. Doch in diesem Winter sind Konzerte mit Publikum nicht möglich. Doch Fans müssen nicht auf Guildo Horn verzichten. In Kooperation mit dem Trierischen Volksfreund zeigt der General-Anzeiger am 23. Dezember das „Fest der Liebe“ von Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen live aus der Europahalle Trier.