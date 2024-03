GA Krimikritik: Der Tatort aus Münster Weil Ideen gar nicht zünden können

Vielmehr versucht der Krimi, sich irgendwo in eine Reihe mit den Agentenpersiflagen aus vergangenen Jahrzehnten in eine Reihe zu stellen, was grandios misslingt, weil das Grundkonstrukt Tatort und seine Charaktere in Münster völlig überfordert sind mit den durchaus feinen Einfällen aus Drehbuch (Regine Bielefeldt) und Regiestuhl (Brigitte Maria Bertele). Das liegt zumindest teilweise auch daran, dass sich der Münsteraner Tatort nicht zu trauen scheint, das eigene Korsett zumindest ein bisschen zu lockern. Boerne bleibt Boerne, Thiel bleibt Thiel. Zwischendurch nennen alle Beteiligten das Opfer wiederholt „alte Frau“ – fast frech, wenn damit eine Frau Jahrgang 1954 (zumindest das Jahr hätte man sich kneifen können) bezeichnet wird. Zum Glück gibt es eine Kasse, in die Boerne jetzt bei jeder Unverschämtheit einzahlt. In großen Scheinen natürlich. Weil Boerne Boerne bleiben wird. Schade drum.