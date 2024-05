Filmfestival Welche Filmrolle Emma Stone nicht loslässt

Hollywoodstar Emma Stone hat zu einer Filmrolle ihrer Karriere ein besonderes Verhältnis. „Bella - das war die Einzige, die ich nicht loslassen konnte“, sagte die 35-Jährige am Samstag in Cannes. Sie bezog sich damit auf ihre Hauptrolle in „Poor Things“ - als Bella Baxter wird ihr in dem Film das Gehirn eines Babys eingepflanzt. Sie gewann dafür im März ihren zweiten Oscar. „Ich glaube nicht, dass ich zu ihr zurückkehren sollte. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber das ist die einzige Figur, die ich nur ungern loslassen wollte“, sagte sie.