Vor 30 Jahren startete die US-Erfolgsserie „Friends“ Welterfolg und Wahnsinnsgagen

Im deutschen Fernsehen startete die Serie 1996, kam jedoch nur schwer in die Gänge: Nachdem zunächst Sat.1 „Friends“ mit eher mäßigem Erfolg im Programm hatte, kam erst nach einigen Jahren Schwung in die Sache, als sich Pro Sieben der Serie annahm und sie am Vorabend und schließlich auch in der Primetime zeigte. Als der Sender im Oktober 2005 die letzte Folge ausstrahlte, hatte der bemerkenswerte Mix aus Sitcom und Seifenoper auch in Deutschland zahlreiche Fans gewonnen.