Horror-Reihe Wenn New York stillsteht: „A Quiet Place: Tag Eins“

„A Quiet Place: Tag Eins“ ist gar nicht mal so still wie seine Vorgänger. In denen waren die geheimnisvollen Monster, die keinerlei Motivation für ihre Gewalt zu erkennen geben, noch verhältnismäßig selten zu sehen und die Stille nahm mehr Platz ein. Auch im neuen Teil gibt es diese seltenen Momente. So spielt die wohl emotionalste Szene in einem leer gefegten Jazzklub und kommt ganz ohne Dialog aus.