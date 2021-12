Auszeichnung : Wer gewinnt 2021? Europäischer Filmpreis wird verliehen

Franz Rogowski, Schauspieler aus Deutschland, bei einer Premierenfeier in Venedig. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Berlin Die Europäische Filmakademie hatte auf einen Abend mit vielen Gästen gehofft - aber mit der Pandemie wird das nichts. Chancen haben am Samstagabend auch zwei Namen aus der deutschen Filmszene.

Der Europäische Filmpreis wird wegen der Pandemie erneut ohne großes Publikum verliehen. Die Entscheidungen werden am Samstagabend (19.00 Uhr) in einem Livestream aus Berlin verkündet.

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 4000 Akademiemitglieder stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Auszeichnungen werden dann in der Regel abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen.