Auktion : Wertvolles Rubens-Gemälde unter Staubschicht wiederentdeckt

Es ist echt, das „Porträt einer Dame“ aus dem 17. Jahrhundert, gemalt vom flämischen Altmeister Peter Paul Rubens Jetzt soll es versteigert werden.

Experten des traditionsreichen Auktionshauses Sotheby's in London haben ein verstaubtes Gemälde nach eigenen Angaben als echten Rubens identifiziert - also als Werk des flämischen Altmeisters Peter Paul Rubens (1577-1640).

Das „Porträt einer Dame“ aus dem 17. Jahrhundert soll am 29. Juli versteigert werden, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag weiter berichtete. Die Experten von Sotheby's schätzen demnach den Wert auf 2,5 bis 3,5 Millionen britische Pfund (2,76 bis 3,86 Millionen Euro).

Die Echtheit beweisen laut Fletcher zum Beispiel Änderungen im Bild, die der Künstler während des Malens gemacht haben musste. So seien etwa der Hintergrund überarbeitet und die Schultern der Frau nachträglich breiter gemacht worden. Laut Fletcher war das Gemälde bereits 1902 in der Royal Academy in London ausgestellt worden - als Werk von Rubens. Danach sei die Herkunft des Bildes aber in Vergessenheit geraten.