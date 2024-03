Regisseur Wes Anderson dreht neuen Film in Filmstudio Babelsberg

Anderson gewann in der Nacht zu Montag einen Oscar für den Kurzfilm „Ich sehe was, was du nicht siehst“ („The Wonderful Story of Henry Sugar“). Das Medienboard - also die Filmförderungsanstalt für Berlin-Brandenburg - schrieb außerdem auf Facebook: „Auch ein Willkommen an Benicio del Toro, Michael Cera & Bill Murray!“ Der Titel des Films wurde nicht bekannt. Zuvor berichtete unter anderem der „Tagesspiegel“.