TV-Sendung : „Wetten, dass..?“-Fortsetzung? Thomas Gottschalk ist skeptisch

Nürnberg Nach dem immensen Quotenerfolg des Zweiten mit einer Sonderausgabe des Show-Klassikers am Samstagabend scheinen die Verantwortlichen eine Fortsetzung nicht auszuschließen. Noch ist aber alles offen.

„Mit dieser tollen Quote habe ich nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass das ZDF seine Pläne ändert. Wenn sie mich fragen, fange ich an zu überlegen“, sagte der Moderator am Montag „Bild“. Die Jubiläumsfolge des ZDF-Klassikers hatte am Samstagabend 13,8 Millionen Zuschauer erreicht.