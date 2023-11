Diese Gäste sind dabei Alle Infos zur letzten Sendung von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk

Am 25. November heißt es für Thomas Gottschalk zum letzten Mal „Wetten, dass..?“. An jenem Samstagabend moderiert der 73-jährige Moderator zum 154. und letzten Mal die Kultshow. 2021 hatte das ZDF die Sendung zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Gottschalk und Co-Moderatorin Michelle Hunziker neu aufgelegt. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hatte es zwei weitere Ausgaben in 2022 und 2023 gegeben.