ZDF verkündet Austragungsort : „Wetten, dass..?“ kehrt auch 2023 zurück

Mainz/Offenburg „Wetten, dass..?“ kehrt auch im kommenden Jahr zurück. Nachdem die ZDF-Show im November aus Friedrichshafen erfolgreiche Einschaltquoten liefern konnte, wurde nun eine Fortsetzung des TV-Klassikers mit Thomas Gottschalk angekündigt. Auch der Austragungsort steht bereits fest.

Thomas Gottschalk (72) soll auch 2023 wieder am Vorabend des Totensonntags die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ präsentieren. Nach aktuellem Stand werde die nächste „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden, sagte eine ZDF-Sprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte „Bild“ berichtet, dass der Termin der schon lange angekündigten weiteren Revival-Ausgabe feststehe. „Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der „jungen Zielgruppe“ weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht“, zitierte „Bild“ den Showmaster.