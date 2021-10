Programmreform : Wie die ARD mehr jüngere Leute erreichen will

Sandra Maischberger talkt in Zukunft an zwei Abenden in der Woche im Ersten. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die ARD schiebt eine große Programmreform an. Es gibt neue Formate. Und ein Aufregerthema ist vom Tisch.

Die ARD schiebt im nächsten Jahr eine Programmreform an. Für TV-Zuschauer bedeutet das an einigen Stellen nach und nach ein neues Programmschema im Ersten.

Comedian Carolin Kebekus wird neben ihren bisherigen Shows im Programm mit einem Angebot in der ARD Mediathek präsent sein. Und mit Tahnee ist eine neue Personality-Show in Planung. Auch andere Sender, etwa der Spartensender ZDFneo setzen zurzeit verstärkt auf Comedy-Formate. Einen Erfolg mit deutscher Comedy fuhr in diesem Jahr auch die internationale Streaming-Plattform Amazon Prime Video ein mit dem Format „Last One Laughing“ mit Bully Herbig.