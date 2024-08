Ingrid Brodnig schreibt „Wider die Verrohung“ Wie populistische Kommunikation funktioniert und wie man sich dagegen wappnen kann

Als Stéphane Hessels kämpferisches Essay „Empört Euch!“ im Oktober 2010 in Frankreich erschien (im Februar 2011 auch in Deutschland), war das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen. Die Empörung dürfte ihre Unschuld bereits verloren haben. Denn das Netzwerk Facebook, die Mutter aller Social-Media-Plattformen, hatte längst seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Twitter (heute X), YouTube und Co. waren bereits flügge, für jedermann zugänglich und zunehmend beliebt für die Verbreitung von Meldungen und Meinungen. Leider auch für Desinformation und Hassrede. Und auch in den etablierten Medien war man bei Kontroversen im Umgang miteinander fortan nicht mehr zimperlich.