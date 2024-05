Paradiesvögel wie Tanz-Juror Jorge Gonzalez oder Moderator Riccardo Simonetti erobern den Bildschirm Wie queer ist das deutsche Fernsehen?

Zu den prominentesten Vertretern queerer Kultur in den Medien zählt der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, der 2014 den ESC gewann – eine Diva mit Vollbart. „Was ich mir wünsche, wäre, dass sich die Leute ausgehend von meiner ungewöhnlichen Erscheinung Gedanken machen – über sexuelle Orientierung, aber genauso über das Anderssein an sich“, sagte der Künstler nach seinem Sieg. Längst ist Neuwirth eine der Ikonen der internationalen LGBT-Szene und als Fernsehmoderator gefragt: Zuletzt war er Juror in der Castingshow „Ich will zum ESC“ in der ARD-Mediathek.