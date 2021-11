Krimireihe : Wie verabschiedet sich Charly Hübner im „Polizeiruf 110“?

Hamburg/Rostock Wenn TV-Kommissare eine Serie verlassen, spielen sie im Drehbuch mit ihrem Leben. Siegfried Lowitz wurde von Christoph Waltz erschossen. Christian Ulmen endete als Fernseh-Gespenst. Was blüht Charly Hübner?

„Um die Spannung zu halten und jeden Spoiler darüber auszuschließen, wie sich diese Figur aus der Reihe verabschiedet, bitten wir um Verständnis, dass wir den Film ohne die letzten 15 Minuten zur Ansicht in den Vorführraum stellen.“ In einem solchen virtuellen Raum können TV-Rezensenten für gewöhnlich einen Film sichten, bevor er im Fernsehen läuft, um Empfehlungen auszusprechen. Sie bekommen diesmal nur die ersten 75 der 90 Minuten Krimi zu sehen. Der Sonntagabendkrimi „Keiner von uns“ läuft am 9. Januar im Ersten.