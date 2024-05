Dokuserie über den Triumph von Brasilien Wie wir uns auf die Fußball-EM einstimmen können

Ex-Fußballer Benedikt Höwedes führt den Zuschauer durch den Vierteiler und erzählt, was damals hinter den Kulissen des Trainingscamps „campo bahia“ in Brasilien und während der Matches der deutschen Nationalmannschaft vorgefallen ist. „Vieles sieht noch so aus wie damals“, erinnert sich Höwedes beim Besuch des Camps und zeigt der Kamera, wie Trainer Jogi Löw und seine Jungs 2014 untergebracht waren. Ergänzt werden seine Berichte durch Interviews mit Jogi Löw, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und anderen, die damals am Erfolg des DFB-Teams maßgeblich Anteil hatten, und es gibt schöne Archivbilder von den Spielen, mit denen die sportliche Dramatik der Weltmeisterschaft 2014 für die deutsche Mannschaft noch einmal verdeutlicht wird. So herrschte nach dem klaren Triumph über Portugal im ersten Match gleich eine so ausgelassene Stimmung in der Truppe, dass die Spieler in der Bar des „campo bahia“ die Korken knallen ließen – so lange, bis ihr genervter Trainer um vier Uhr morgens einschritt und die Kicker ins Bett scheuchte. Gleich das zweite Match gegen Ghana sorgte mit einem mühsamen Unentschieden dann für eine gewisse Ernüchterung. Danach gewannen die Nationalmannschaft alle Spiele und konnte nach dem Finale gegen Argentinien den goldenen WM-Pokal in die Höhe stemmen.