Auszeichnung Wim Wenders erhält französischen Filmpreis Prix Lumière

An der Spitze des Instituts Lumière in Lyon steht Thierry Frémaux, der künstlerische Leiter des Filmfestivals in Cannes, wo Wenders dieses Jahr „Perfect Days“ und „Anselm“ präsentierte. Das Lumière-Festival findet dieses Jahr vom 14. bis 22. Oktober statt. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den amerikanischen Regisseur Tim Burton.