Filmfestival Wo Glamour auf Politik trifft - Die Berlinale 2024

Seit Montag können Filminteressierte online Karten für die Berlinale ergattern. Rund 78 000 Tickets wurden bereits am ersten Tag verkauft, ungefähr so viele wie im Vergleich zu 2023. Für reguläre Vorstellungen der internationalen Filmfestspiele kosten die Karten in diesem Jahr 15 Euro. Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz und bei Special-Gala-Premieren in der Verti Music Hall liegen sie bei 18 Euro. Erhältlich sind die Tickets immer drei Tage im Voraus. Die Hauptspielstätte für die Premieren ist der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz.