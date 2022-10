TV-Satireshow „ZDF Magazin Royale“ : Jan Böhmermann veröffentlicht Auszüge der NSU-Akten

Bonn In der Online-Vorab-Veröffentlichung der TV-Satireshow „ZDF Magazin Royale“ hat Moderator Jan Böhmermann am Freitagabend Auszüge aus den bislang geheimen NSU-Akten veröffentlicht.

Noch vor der Ausstrahlung seiner Satire-TV-Sendung „ZDF Magazin Royale“ hat Moderator Jan Böhmermann am Freitagabend in einer Online-Vorab-Veröffentlichung Auszüge aus den Akten des Verfassungsschutzes zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) veröffentlicht. In seiner Sendung rollte Böhmermann auf satirische Weise noch einmal die Ermittlungsgeschichte des NSU-Falles auf. In den Akten kommt auch der rechtsradikale Stephan Ernst vor, der den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke 2019 ermordet hatte.