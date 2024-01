Zum 200. Geburtstag Gerd Schaller ehrt den Komponisten Anton Bruckner mit einem CD-Projekt

Zwar hatte Schaller bereits mit 14 Jahren sein Bruckner-Schlüsselerlebnis, als er die vierte Sinfonie, die „Romantische“, zum ersten Mal hörte, doch seine intensive Hinwendung zu dem Komponisten erfolgte erst sehr viel später, wie er in einer Podcast-Reihe erzählt, die das Unternehmen seit einiger Zeit begleitet. „Auf einmal ist Bruckner mehr und mehr in mein Leben getreten“, sagt er dort. Er begann vor etwa 15 Jahren, sich sehr intensiv mit dem Werk des Komponisten auseinanderzusetzen, woraufhin die Musik des Linzers bald zum zentralen Repertoire-Bestandteil von Festival und Orchester aufrückte. „Für mich war es spannend zu sehen, dass da ein Komponist ist, der nicht nur eine Symphonie schreibt und die dann herausgibt, sondern diese Symphonie manchmal sogar mehrfach geschrieben und in ihren verschiedenen Erscheinungsformen herausgebracht hat“, beschreibt Schaller das Motiv seines unermüdlichen Forscherdrangs.