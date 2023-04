Maler-Ikone Zum 50. Todestag: Picasso in Zeiten von #MeToo

Eine ähnliche Protestaktion fand 2018 auch im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) statt. Die Performance-Künstlerin Emma Sulkowicz, für die Picasso in seinen kubistischen Gemälden den Frauenkörper zerstückelt, stellte sich halbnackt und am ganzen Körper mit Sternchen bemalt vor „Les Demoiselles d'Avignon“.