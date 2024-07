Premiere von „Tristan und Isolde“ in Bayreuth Zum Sterben schön

Die Pointe dieser Oper ist eine Verwechslung in der Küche. Isolde will Tristan umbringen (alte Geschichte, er hatte ihren Mann im Kampf getötet, was sie nicht davon abhielt, sich in ihn zu verlieben) und bittet Brangäne um den Todestrank. Doch die Vertraute liest Isoldes Blicke, erfüllt ihre inneren Wünsche und mixt heimlich einen Liebestrank. Kaum hat Tristan den ersten Schluck getan, durchschießt die ahnungslose Isolde ein Blitz: Jetzt verliere ich ihn! Sogleich entreißt sie ihm den Kelch und trinkt ebenfalls. Wenn schon sterben, dann zu zweit.