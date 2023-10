Roman Zurück nach Kingsbridge: Ken Follett schreibt Geschichte

Follett ist immer dann stark, wenn er Geschichten erzählen und Bilder vor dem inneren Auge seiner Leser entstehen lassen kann. Das tägliche Leben der armen Bauern und Textilarbeiter, ihr Elend, der Kampf ums Überleben, aber auch die wirtschaftliche Not kleiner Geschäftsleute oder Fabrikanten, all dies ist so detailliert und farbenreich beschrieben, als hätte Follett die längst vergangene Zeit selbst erlebt. Der Grund: Der historische Roman ist akribisch recherchiert - Follett dankt am Ende nicht ohne Grund seinem Team.