Nachrichten : Zwölfjährige spricht „Tagesthemen“-Kommentar

Hamburg „Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen“, sagt Ella aus Hamburg über die Aufzeichnung ihres Kommentars. Sie spricht über Kinderrechte in Deutschland.

Eine Zwölfjährige präsentiert an diesem Dienstagabend den traditionellen Kommentar in der ARD-Hauptnachrichtensendung „Tagesthemen“. Ella aus Hamburg, die in die sechste Klasse geht, wird anlässlich 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ihre Meinung sagen.