Oscar für „Im Westen nichts Neues“ : Unbequemer Sieger

Szene aus dem Film „Im Westen nichts Neues“ Foto: dpa/Reiner Bajo

Bonn Kritisiert und hoch gelobt: Der Film „Im Westen nichts Neues“ ist der erfolgreichste Beitrag Deutschlands bei den Oscars überhaupt. Deutschland kann Hollywood. Ob man das unbedingt will und sollte, ist eine wichtige Frage.

Es waren nicht gerade wenige Kritiker, die über Edward Bergers so opulenten wie erschütternden Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ hergefallen sind, die dessen Ferne zum literarischen Original von Erich Maria Remarque kritisierten. „148 Minuten Blockbuster-tauglicher Kriegskitsch werden mit einem Titel versehen, der weltweit bekannt ist, der Prestige und einen guten Verkauf garantiert. Vielleicht sogar einen Oscar“, wetterte etwa die „Süddeutsche Zeitung“. Falsch! In Los Angeles räumte der Film nicht einen, sondern vier der begehrten Trophähen ab, darunter den Oscar für den besten internationalen Film. Mit sensationellen neun Nominierungen war er ins Rennen gegangen, 16 Jahre nach dem letzten Triumph, „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck, und in Nachfolge der deutschen Preisträger „Nirgendwo in Afrika“ (2003) und „Die Blechtrommel“ (1980). Kein deutscher Film hat bislang so viele Oscars bekommen wie „Im Westen nichts Neues“.

Unbequemer Film

Und das für einen Beitrag, der weiß Gott kein Popkorn-Kino ist. Es ist ein unbequemer, verstörender Film, quälend und brutal wie der Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg in Flandern oder in der Champagne. Er ist exzellent recherchiert. Für Berger war die historische Authentizität des Kriegsalltags wichtiger als die literarische Treue. Er ist klasse besetzt, bietet eindrückliche Bilder, ist stringent erzählt mit einer fantastischen, erfrischend unpathetischen Musik, die dieses Drama aus dem Schützengraben grundiert.

Für das deutsche Kino dürfte der Oscarsegen ein Ansporn sein. Man kann also gut mit Hollywood mithalten, ist die Botschaft. Ob man das unbedingt will, ist eine andere, wichtige Frage. Auch für den Streamingdienst Netflix, der sich zunächst schwer damit tat, in die Finanzierung von „Im Westen nichts Neues“ einzusteigen, ist die Auszeichnung ein Erfolg und ein Signal zugleich: Man darf den Deutschen ruhig mehr zutrauen als exzellente Serien.