Jazzfest Bonn feiert Jubiläum in der Oper Ute Lempers Leben als Revue

Bonn am Broadway: Für zwei Stunden holte Ute Lemper am Samstagabend die schillernde Welt des Glamours, der Begeisterung und Erfolge aus 40 Bühnenjahren, der Tränen und der Schmerzen in die Bundesstadt. Auf der Bühne der Bonner Oper breitete der Musical-Weltstar, die Diva, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und neuerdings auch Autorin mit dem Programm „Time Traveler“ eindrucksvoll, gleichermaßen routiniert wie emotional ihre Biografie aus: Ihr Leben als Revue. Peter Materna, Intendant des Jazzfests Bonn, hatte die 60-Jährige nicht nur zum Jubiläumskonzert in die Oper eingeladen, er ergänzte auch mit seinem brillanten Saxofonspiel das exzellente Trio der Lemper. Ein Jahr lang hat er sie auf Auftritten begleitet. Und jetzt Bonn.