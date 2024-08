Bonner Pur-Fans erzählen Verachtet, geschmäht und sehr geliebt

Wir sitzen noch nicht lange im Biergarten der Harmonie in Endenich und unterhalten uns. Da kommt eine Bekannte vorbei. Großes Hallo. „Setzt dich doch zu uns“, sagt Elisabeth „Lisa“ Simons. „Wir sind der Pur-Fanclub.“ Augenrollen, verlegenes oder auch mitleidiges Lächeln, ein gezischtes „Ich muss weiter“. Pur, die wahrscheinlich erfolgreichste Band Deutschlands um Hartmut Engler, 1975 unter dem Namen Crusade gegründet in Bietig­heim-Bissingen, seit 1985 als Pur erfolgreich, polarisiert. Dabei läuft die Musical-Revue „Abenteuerland“ in Düsseldorf – über 250.000 Besucher – wie geschnitten Brot. Ebenfalls die aktuelle Tournee „Persönlich – Unter freiem Himmel“, bis auf die krankheitsbedingte Absage des Hamburger Konzerts am 28. Juli. 9500 Fans werden im ausverkauften Konzert am 9. August auf dem Bonner KunstRasen erwartet.