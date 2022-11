Premiere in der Brotfabrik : Verloren, ohne Ziel und Plan

Artistische Choreografie: Mascha Rauschenberg und Fabio Sorgini als die beiden chinesischen Schneider Foto: Thomas Kölsch

Bonn Ein Happy End ist nicht vorgesehen: Theater Rampös bringt „paradies spielen“ auf die Bühne der Brotfabrik.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Kölsch

Am Ende wird nichts bleiben. Keine Spur der Menschen. Oder der Erde. In sechs Milliarden Jahren wird die Sonne, aufgebläht zu einem Roten Riesen, den gesamten Planeten entweder rösten oder verschlingen, vermutlich beides. Der Homo Sapiens wird dann schon nicht mehr auf der Erde wandeln können, entweder weil er längst geflohen oder sich selbst zu Grunde gerichtet hat, und all die abgestürzten Flugzeuge, gesunkenen Schiffe und abgetrennten Puppenköpfe in den Weltmeeren werden sich ebenfalls längst in ihre Atome aufgelöst haben. Klingt dramatisch, aber sechs Milliarden Jahre sind immerhin noch eine Perspektive. Wenn der Mensch nur so lange durchhält. Stattdessen sitzt er gerade im selbstgebauten ICE nach Nirgendwo, in einem Zug ohne Fahrer und ohne Notbremse. Keine guten Vorzeichen, unter denen Thomas Köcks „paradies spielen“ steht. Jetzt hat das Theater Rampös dieses Stück in der Brotfabrik inszeniert.

In ein besseres Leben flüchten

Sonderlich lebensbejahend ist „paradies spielen“ nicht. Alle Figuren sind auf die ein oder andere Weise verloren, ohne Ziel, ohne Plan, ohne Wert. Letzteres muss vor allem ein chinesisches Schneider-Pärchen realisieren, dass aus der batterieverseuchten Heimat in ein besseres Leben zu flüchten versucht. Drei Wochen im Zug, quer durch die chinesischen Provinzen und über Russland bis nach Italien, in der Hoffnung auf die Chance, Mensch zu sein und nicht nur eine Arbeitskraft. Stattdessen erwartet sie eine Enklave mit einer Fabrik, die sie nicht verlassen dürfen, in einem Land, das sie nicht haben will, bevölkert von Menschen, die sie nicht verstehen. Freiheit sieht anders aus. Freiheit, das ist das was die Waren haben, die rund um die Welt geschickt werden, mit Labels à la „Made in Italy“ – und das ist nichts für die kleinen Rädchen im Getriebe der riesigen Menschenfresser-Maschine namens Wirtschaft. Doch auch die Bürger des Westens sind gefangen, in permanenter Hektik, in den eigenen Vorstellungen und Filterblasen, in einem Zug, der jeden Bahnhof ignoriert. Ein Happy End ist nicht vorgesehen.