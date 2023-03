Neu im Kino: „Seneca“ Verpeilter Feingeist

Da spitzt er seinen Mund wie nur John Malkovich es kann, lächelt ein Lächeln, wie nur er es kann, genießerisch, diabolisch. Und dabei blitzen die Äuglein, während Malkovich mit großer Geste über die Vorzüge doziert, seinen frei gewählten Abgang in Würde zu vollziehen. Und das in Begleitung seiner schönen jungen Frau, die sich, blauäugig wie sie ist, ihm zuliebe opfern soll, um quasi Bestandteil seines Vermächtnisses zu werden. Der Philosoph und Manipulator Seneca hat mit seinem Ansinnen Erfolg: Sie wird sich opfern. Malkovich agiert wie auf einer großen Bühne, seine Sprache verrät den Theaterschauspieler, er ist mitten in einem Drama, er ist das Drama. Wenn auch sich nach seiner Ansprache die Zuschauerränge leeren. Aber das hat besondere Gründe.