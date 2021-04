Kulturtipp der Feuilletonredaktion : Videonale vor dem Finale

Bonn Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion: Die Videonale.18 läuft noch bis zum 18. April im Kunstmuseum Bonn, kann aber auch online gestreamt werden.

Finale beim Bonner Festival: Noch bis zum 18. April läuft die Videonale.18 im Kunstmuseum Bonn. Wie bei allen anderen Kulturanbietern erfordert der Besuch eine gewisse Vorbereitung. Mit Anmeldung und negativem, tagesaktuellen Corona-Testergebnis ist der Besuch möglich (https://www.kunstmuseum-bonn.de/information/aktuell/). Ein Testzentrum befindet sich direkt gegenüber in der Bundeskunsthalle (Di-So, 10-18 Uhr). Als Service bietet die Videonale sonntags Informationen durch das Videonale-Team an, das in der Ausstellung anwesend ist. Es steht für Fragen und Kurzführungen zur Verfügung. Anlässlich des Finissage-Sonntags führt Tasja Langenbach via Zoom durch die Ausstellung. Die Führung findet am Sonntag, 18. April um 15 Uhr statt. Interessierte werden gebeten, sich über holms@videonale.org anzumelden.