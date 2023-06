Peter Gabriel in Köln Visionen von einer besseren Welt

Dabei sind auch die neuen Songs durchaus hörenswert, nur vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Immerhin: „Panopticom“ rockt die Arena, das hypnotische „The Court“ erinnert an Pink Floyds „Another Brick in the Wall“, und „Playing for Time“ erweist sich als charmante Ballade, die zunächst langsam und dann sprunghaft alle Aspekte orchestraler Dynamik auszureizen versucht. Schön, auch das folgende „Olive Tree“, das mit seinem pulsierenden Sound durchaus eine Reverenz an Genesis sein könnte – doch das Publikum verlangt nach mehr. Und so holt Gabriel kurzerhand seinen beliebten Vorschlaghammer („Sledgehammer“) raus und reißt die Menge von den Stühlen, bevor es in die Pause geht.