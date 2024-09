Neu im Kino: „Die Fotografin“ Vom Model zur Chronistin des Krieges

Elisabeth „Lee“ Miller (1907-1977) hat viele Leben gelebt und die meisten davon sind schon vorüber, wenn die Handlung von Ellen Kuras filmischer Hommage an eine der wichtigsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts einsetzt. Von der Straße weg wurde sie 1926 in New York als Fotomodell für „Vogue“ und „Vanity Fair“ gecastet. Drei Jahre später hatte sie genug von der Modewelt und reiste nach Paris, um sich der dortigen Surrealisten-Szene anzuschließen.