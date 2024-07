Haus der Geschichte samelt EM-Objekte Von der Straße ins Museum

Ein Fußball-„Sommermärchen“ wie 2006 wird die EM 2024 wohl nicht mehr. Das hat vor allem zwei Gründe: Von Sommer kann man angesichts der vielen verregneten Partien nicht reden – und seit dem Ausscheiden der Deutschen Mannschaft am vergangenen Freitag im Viertelfinale gegen Spanien ist die Euphorie merklich abgekühlt. Bleibt die Frage, welche Exponate in Zukunft an die EM 2024 „dahoam“, die kein Sommermärchen wurde, erinnern sollen.