CD-Tipps : Vorgeschmack aufs Jazzfest Bonn

Jazz-Pianistin Julia Hülsmann bei einem Konzert in Bonn. Foto: Thomas Kölsch

Aktuelle Alben von Musikern, die im Mai zum Jazzfest Bonn kommen: Julia Hülsmann, Bobby Sparks II und Philip Lassiter.

Nein, mit leeren Händen kommt sie nicht an, auch wenn das Stück „Empty Hands“ heißt. Nicht leer, geschmeidig sind sie, geschickt, wie sie zum Mitspielen anregen, flink, wenn es darum geht, einen Ausstieg für eigene Improvisationen zu finden, elegant, wenn sich die Pianistin Julia Hülsmann auf den Weg zurück zu ihrem Ensemble macht. Und das ist mit dem Bassisten Marc Muellbauer, dem Schlagzeuger Heinrich Köbberling und Uli Kempendorff am Tenorsaxofon exzellent besetzt. Das unaufgeregte Spiel der Rhythmussektion, der weiche, warme Klang des Saxofons und Hülsmanns perlendes Pianospiel fließen in ein Dutzend Nummern auf dem aktuellen Album „Next Door“ ECM). Vielfalt ist das Motto: Auf das sehr eingängige, heitere „Empty Hands“ folgt das etwas düstere „Made Of Wood“ mit einem Klasse-Tenorsolo und ausgedehnten Pianospiel.

Hülsmann sagt zu diesem Stück: „Ich habe im Moment immer wieder das Bedürfnis, etwas Verlässliches und Solides, vielleicht auch Versöhnliches zu schreiben. Dieses Stück bezieht sich auf meine innere Basis, die ich mir gerne als etwas Holziges, Warmes vorstelle.“ Dagegen setzt sie das komplexe, schillernde „Polychrome“. „Wast At The Window“ startet mit einem herrlichem Basssolo, in das nach und nach die Mitspieler einsteigen, um dann ein furioses Tänzchen aufzuführen. „Jetzt Noch Nicht“ betört mit einem zauberhaften Dialog zwischen Piano und Saxofon und ist dem Quartett auf der CD auch noch eine Variation wert. „Post Post Post“, ein teils entspanntes, teils unruhig flirrendes Stück, zählt zu den rätselhaftesten und spannendsten Nummern der Platte. „Sometimes It Snows In April“ fällt etwas aus dem Rahmen dieser mit Eigenkompositionen gespickten CD: Es ist eine wunderbar verswingte Version eines Klassikers von Prince. Und vielleicht eine Brücke zum Jazzfest Bonn im Mai (1.-14.5.), bei dem Hülsmann am 11. Mai im Post Tower auftritt. Allerdings mit einer anderen Formation, „Seven Steps To Heaven“, einem atemberaubenden neuen Septett. Das Jazzfest Bonn spürt in einem seiner Themen-Stränge Musikern aus dem Prince-Umfeld nach.

Entfesselt: „Paranoia“ von Bobby Sparks II

Etwa Bobby Sparks II, der mit Prince, aber auch Herbie Hancock und Ray Charles gespielt hat und mit der aktuellen CD „Paranoia“ (Leopard) am 13. Mai zum Jazzfest ins Pantheon kommt. Der Keyboarder aus Texas, der auch zum legendären Jazzrock-Ensemble Snarky Puppy gehörte, legt mit „Paranoia“ ein wirklich wildes Programm vor, sehr fetzig, aggressiv, wohltuend Retro und absolut tanzbar. „Musical Diarrhea“, musikalischer Durchfall, heißt ein Stück, ein anderes „Horny Dreams“, geile Träume: In diesem Spektrum bewegt sich „Paranoia“. Zu „Musical Diarrhea“ sagte er im Interview: „In dem Song stecken einfach eine ganze Menge Noten. Ich habe ihn für die Jungs da draußen geschrieben, voller Testosteron – Männermusik! Nach dem Motto: Wir zeigen, dass wir spielen können, dass wir bad motherfuckers sind.“

Zwei Stunden, 20 Minuten lang prasselt eine pralle, atemlose Mischung aus Funk, Hip-Hop und Fusion Jazz auf den Zuhörer herab. Der Spaß, den Sparks mit Partnern wie Chris Potter, Mike Stern, Lizz Wright, Dean Brown, John Scofield und anderen hat, steckt an. Sparks selbst spielt auf Instrumenten der 1970er-Jahre, der warme Sound von Keyboards und Sythesizern flutet die Bühne. Zum Titel des Albums sagte Sparks: „Nachdem ich mich im Jahr 2020 mit Covid angesteckt hatte, hatte ich einen Schlaganfall. 2021 habe ich mich erneut infiziert, was zu zwei weiteren Schlaganfällen geführt hat. In dieser Zeit war ich sehr unsicher und paranoid, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Zum Glück habe ich mich mithilfe meiner Familie und der Musik erholt.“ Und er ist hörbar topfit.

Und kann auch sehr gefühlig sein, etwa mit der Prince-Nummer, die auch Hülsmann spielt: „Sometimes It Snows In April“ mit Gänsehaut-Vocals von Lizz Wright. Es geht weiter mit indischem Rap in „Letter To Mumbai“, dem souligen „Yo Yo“ mit Scofield und dem wilden „Afro Nigerian Girl“ oder der atemlosen Funk-Nummer „Pinky“.

Absolut tanzbar: Philip Lassiters „Live in Love“

Für „Horny Dreams“, eine sehr verrückte Funk-Komposition, hat sich Sparks den Trompeter Philip Lassiter ins Team geholt, der Trompeter und Arrangeur für Princes elfköpfiges Projekt New Power Generation war. Und der auch beim Jazzfest Bonn zu erleben ist: mit Neo-Soul, Hip-Hop und dem funky Jazz der 1970er-Jahre am 14. Mai im Pantheon. Der Mann aus Alabama knüpft mit seinem aktuellen Album „Live in Love“ (Leopard) nahtlos an Sparks an. Tolle Bläsersätze, die Lassiter anführt, wunderschöne Stimmen, ein Groove, der den Zuhörer auf Händen trägt. Absolut tanzbar: „Take A Little Time“ lehnt sich dabei an Reggae-Rhythmen und Josjes außergewöhnliche Stimme an. Das soulige, holländische Vokaltalent ist auch im Titelstück zu hören, wo Josje auf den Latino-Schmelz von Juan Luis Guerra trifft und am Ende Geigen den Zuckerguss vervollständigen. Muss man nicht unbedingt mögen. Den programmatischen Opener, die funkige Hip-Hop-Nummer „Make America Love Again“, wird jeder lieben. Hoffentlich steht das Stück auf der Setlist fürs Jazzfest Bonn.

