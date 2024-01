50 Jahre VW Golf Warum die Generation Golf zu beneiden ist

Nix da! Links einsteigen! Dass es sich um meine erste Fahrstunde handelte und ich als Stadtkind bislang nur Kettcar und Autoscooter gewohnt war, muss Herr Dobe gewusst haben, als er mich an jenem Spätsommertag des Jahres 1990 von der Schule abholte. Schließlich war Herr Dobe mein Fahrlehrer. Und sein rigoroses Wort Gesetz. Also auf den Fahrersitz. Was sodann auf Adenauerallee, Stockenstraße und vor dem Bahnhof folgte, war die öffentliche Probe eines fremdelnden Ensembles aus Kupplung, Gaspedal, Bremse und zwei Füßen, kurz: ein Schauspiel, für dessen Neuauflage allein sich die Wiedereröffnung des Cityrings schon lohnen würde. Dabei konnte doch gar nichts schief­gehen. Schließlich saßen wir in einem VW Golf, dem Symbol für unprätentiöse Stabilität schlechthin.