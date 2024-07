Buchtipp: „Wir Kinder des 20. Juli“ Was geschah mit den Kindern des 20. Juli?

Selbst 80 Jahre nach dem misslungenen Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli hadert Berthold Schenk Graf von Stauffenberg noch mit einer Entscheidung seines Vaters. Ja, natürlich sei es bewundernswert, wie er alle Fäden in der Hand hielt, „außer, dass er die verdammte zweite Sprengladung aus der Aktentasche genommen hat“. Hätte Claus Schenk Graf von Stauffenberg eine Pionierausbildung gehabt, so der Sohn geradezu ärgerlich, „hätte er gewusst, dass er den zweiten Satz gar nicht scharf zu machen braucht, sondern hätte ihn einfach mit in die Tasche gesteckt“.