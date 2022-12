TV-Klassiker und ein Agatha-Christie-Tatort : Das bietet das Fernsehprogramm zu Weihnachten

Bonn Neben einer Erstausstrahlung um Adolf Hitler und ein rosa Kaninchen bietet das Fernsehprogramm an den Festtagen zahlreiche Klassiker und viele Wiederholungen: Das sind die TV-Highlights an den Weihnachtstagen.

Weihnachten ist keine passende Zeit für Experimente, was besonders für Programmmacher im Fernsehen gilt. Alle Jahre wieder eine Flut von Klassikern und Wiederholungen, Free-TV-Premieren sind Mangelware, originelle Formate: Fehlanzeige. Offenbar liebt das Publikum das kuschelige Ritual, sich Weihnachten für Weihnachten nach dem Motto „Früher war mehr Lametta“ (Loriot) die gleichen Evergreens reinzuziehen: von „Der kleine Lord“ (Das Erste, 26.12., 15.50 Uhr) über „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (neun Sendetermine) bis „Charlie und die Schokoladenfabrik“ (Sat.1, 24.12., 22.25 Uhr), „Kevin - Allein zu Haus“ (Sat.1, 24.12., 20.15 Uhr) und „Stirb langsam – jetzt erst recht“ (RTL2, 24.12., 20.15 Uhr). Außerdem: die Sissi-Trilogie (ARD, 25.12., 15.45 Uhr, zwei Filme, 26.12., 17.30 Uhr) und „Pretty Woman“ (Vox, 25.12. 20.15 Uhr), „Keinohrhasen“ (Sixx, 25.12., 20.15 Uhr) und „Harry und Sally“ (WDR, 26.12., 21.45 Uhr), „Der Name der Rose“ (Kabel1, 24.12., 20.15 Uhr) und „Tod auf dem Nil“ (Tele 5, 25.12., 20.15 Uhr): Popcornkino im weihnachtlichen Wohnzimmer.

„Sissi“, „Der kleine Lord“ und Co. : Wann die schönsten Weihnachtsfilme im Free-TV laufen „Sissi“, „Der kleine Lord“ oder auch „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehören für viele in der Weihnachtszeit jedes Jahr dazu. Wann die Filmklassiker im TV-Programm laufen.

Tatort im Stil von Agatha Christie

Als Free-TV-Premiere zeigt die ARD am 1. Weihnachtsfeiertag „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (20.15 Uhr). 2019 verfilmte Charlotte Link den gleichnamigen Roman von Judith Kerr: Im Jahr 1933 gerät das Leben der kleinen Anna Kemper (Riva Krymalowski) völlig aus den Fugen: Denn nach Hitlers Machtergreifung ist ihr Vater Arthur (Oliver Masucci) gezwungen, das Land zu verlassen. Krimifans können sich auf einen bizarren neuen „Tatort“ freuen. Der „Tatort: Mord unter Misteln“ (ARD, 26.12., 20.15 Uhr) kommt aus München. Kalli Hammermann überredet seine Kollegen Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec), an einem Krimidinner teilzunehmen. Als „Inspector Francis Lightmyer“ und „Ivor Partridge“ sollen sie einen Mordfall im englischen Herrenhaus Beckford Hall des Jahres 1922 lösen.

Bei RTL gibt es am 25.12. zur Primetime die Erstausstrahlung von „Ruf der Wildnis“ von 2020: „Während des Goldrauschs der 1890er Jahre am Fluss Klondike sind Schlittenhunde sehr begehrt. Deshalb werden besonders große und starke Tiere auch aus südlicheren Gefilden entführt und auf einem florierenden Schwarzmarkt in den Norden verkauft – so auch der verwöhnte Buck, ein Mischling aus Bernhardiner und Schottischem Schäferhund“, liest man auf Filmstarts.de. Die Story um Buck, der eine Odyssee erlebt, geht ans Herz. Dramatisch wird es, wenn der Hund auf den Einsiedler John Thornton (Harrison Ford) trifft. Eine Glanzrolle.

Carmen Nebel und das Traumschiff

Vermehrt setzt das TV auf Shows an den Weihnachtstagen: Direkt von einer Alm in Tirol meldet sich die unverwüstliche Carmen Nebel an Heiligabend (ZDF, 20.15 Uhr) mit ihren Volksmusikstars. Einen Tag später bringt der Sender zur Primetime das Promi-Rateformat „Dalli Dalli – Frier, Christoph Maria Herbst, Andera Kiewel, David Garrett und anderen. Weihnachtlich geht es auch in Günther Jauchs „Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Zockerspecial“ (RTL, 26.12., 20.15 Uhr) zu. Ja, und da ist noch das obligate „Traumschiff“ zum Fest: Unter dem Motto Weihnachten auf seichte See und den Malediven nimmt Kapitän Parger Kurs auf Coco Island, wo die Gäste und die Crew die Festtage verbringen werden (ZDF, 26.12., 20.15 Uhr). Lametta ahoi.