Der Bonner Autor Denis Pfabe Was man an einem Tag im Baumarkt erleben kann

Der Beginn der Sommerferien bedeutet für Denis Pfabe und seine Kollegen eines Bonner Baumarkts Stress pur. Es ist die Zeit der Pools, des neuen Rollrasens und des dringenden Wunschs vieler Kunden, den kleinen Garten in ein mondänes Fleckchen Cote Azur zu verwandeln. Pfabe selbst sagt von sich: „Ich habe einen sehr kleinen Drang zum Eskapismus. Ich muss nicht unbedingt andere Orte sehen.“ Ein Pool im Vorgarten wäre aber auch nichts für ihn. Neulich reiste er allerdings nach Klagenfurt an den Wörthersee. Er war zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur eingeladen, um dort seinen Text „Die Möglichkeit einer Ordnung“ vorzulesen. Darin beschreibt er einen Tag im Baumarkt aus der Erzählperspektive eines Kunden, der über einen Verlust hinwegkommen will und mit seiner Einkaufsliste Sinnstiftung verbindet.