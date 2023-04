Kaufhaus-Krise in Deutschland Was tun mit den alten Kaufhäusern?

Das wird uns noch sehr beschäftigen“, erzählt der gerade 70 Jahre alt gewordene Bonner Architekt Karl-Heinz Schommer. Er sieht die derzeitige Entwicklung in den Städten mit den Augen des Architekten. Die Ära der großen Kaufhäuser ist vorbei, die Innenstädte verändern sich rasant, der Leerstand ist unübersehbar. Die alten Büros will keiner mehr: kein guter Standard, zu niedrig, kaum ordentlich zu klimatisieren und vor allem nicht flexibel genug. Die Mieten und Grundstückspreise in den Innenstädten sind noch zu hoch, um originelle Läden, Gastronomie oder Wohnquartiere anzusiedeln. Das Risiko für Investoren ist immens. Die Leidenschaft hält sich in Grenzen. Es gibt Ausnahmen. „Ohne das Engagement eines Privatmannes, Jörg Haas, hätten wir nie den Bonner Bogen gebaut“, sagt Schommer. Und wohin zum Beispiel mit den leeren Kaufhäusern? Der Bonner Architekt hält nichts vom Abreißen. „Wir müssen nachhaltig denken.“ Und pragmatisch sein. Etwa bei den großen Kaufhausbauten, deren zentrales Problem ist es, dass die einzelnen Etagen in der Mitte viel zu dunkel sind. „Lichthöfe bauen und Licht reinschaufeln“, sagt Schommer. Das Problem ist architektonisch lösbar. Aber das ist nur ein Aspekt. Der politische Wille, Investoren, zündende Ideen: All dies muss zusammenkommen.