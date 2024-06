Neue Chefin im Macke Museum Wechsel im Bonner August Macke Museum

Plötzlicher Wechsel im August Macke Museum. Wie am Freitag bekannt wurde, haben das ehemalige Wohnhaus des Malers und der Erweiterungsbau am Hochstadenring eine neue Chefin: Friederike Voßkamp löst die langjährige Direktorin Klara Drenker-Nagels ab. „Als neue Direktorin des Museums August Macke Haus in Bonn wurde eine vielversprechende Nachfolge gefunden“, teilte das Museum mit.