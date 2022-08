Kulturtipp : Weil sie es können: Neue Songs von Billie Eilish und Lana Del Rey

Special Bonn Auf den ersten Blick handelt es sich um Gelegenheitsarbeiten: Die Songs „TV“ von Billie Eilish und „Buddy’s Rendezvous“ von Lana Del Rey haben Klasse.

Selten klingen Selbstzweifel so schön. Der Refrain des neuen Songs „TV“ von Billie Eilish endet in einem melancholischen, im Flüsterton vorgetragenen Refrain. Er transportiert eine Frage („Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem“) und endet in einer Erkenntnis: „Baby, I, baby, I, baby, I’m the problem.“ Der Song vereint Gegenwartsverdruss mit einem Beziehungsdrama auf faszinierende Weise – dabei handelt es sich bei „TV“ auf den ersten Blick um eine Gelegenheitsarbeit der 20-jährigen US-Sängerin. Das Lied im Unplugged-Format ist neben „The 30th“ einer von nur zwei Titeln auf dem Minialbum „Guitar Songs“. Eine Kostbarkeit, die beweist, dass Klasse nichts mit Masse zu tun haben muss. Eilish liefert Meisterwerke auch im XXS-Gewand – weil sie es kann.