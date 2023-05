Neuer Roman von Michel Hoellebecq Weinerliche Porno-Beichte

Kakerlake, Sau und Pute: Michel Houellebecq hat für sein neues Buch die Tierwelt genau studiert. Die drei Tiere sind die Hauptfiguren von „Quelques mois dans ma vie“ (Einige Monate in meinem Leben), das am Mittwoch in Frankreich erschienen ist. In einer Art Beichtstuhl-Monolog beschreibt der 67-Jährige auf 103 Seiten die Zeit zwischen Oktober 2022 und März 2023, als er in gleich zwei Skandale verwickelt war.