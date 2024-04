Premiere in der Werkstatt des Schauspiels Wenn der Mensch zur Leerstelle wird

Wie erinnern wir uns? Was bleibt hängen von dem, was wir tun, und was fällt im Laufe der Zeit in die Tiefen des Vergessens? Was wissen wir noch von den Erlebnissen unserer Kindheit? Woran können wir uns erinnern? Und wie werden sich andere an uns erinnern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Rechercheprojekts der Regisseurin und Autorin Verena Regensburger, das jetzt auf der Werkstattbühne des Theaters Bonn Premiere hatte. „Treibgut des Erinnerns“ schlägt dabei den Bogen von der Geburt bis zum Tod, konzentriert sich aber vor allem auf die Trauer und deren Aufarbeitung sowie auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit. Ein bedrückendes Thema? Ja, sicher. Aber ein wichtiges.