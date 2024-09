Kunstprojekt während Beethovenfest Wenn ein Fliegenpilz in der Bonner Innenstadt steht

So vielfältig wie die lebendige Welt ist, so vielfältig seien auch die verschiedenen Performances der Künstler an den unterschiedlichen Spielorten. So gibt es Lesungen, Musik, Sprechchöre, Virtual-Reality-Installationen und Theatervorstellungen von Schülern des Clara-Schuhmann-Gymnasiums. Einige der akustischen Inhalte entstanden im vergangenen Herbst durch Workshops mit Kindern und Jugendlichen sowie in Gesprächen mit Passanten. Für die Musik ist Jan Klare zuständig.