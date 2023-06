Kunstsommer auf Burg Lede Wenn Künstler feiern

Diese Gesichter gehen einem nicht aus dem Kopf: Staunend und irgendwie traurig, ausgelassen und konzentriert, lebenshungrig und gelangweilt, mondän und ärmlich, so begegnen uns die Menschen, die Gabriele und Helmut Nothhelfer auf Rummelplätzen und Festmeilen fotografierten und zum Beispiel 1974 im Bali-Kino in West-Berlin zeigten. Politische Fotografie: Vielleicht spiegele sich im „Moment von Traurigkeit“ einfach nur „die Dürftigkeit des Alltags, der Produktions- und Arbeitsbedingungen, die auch in diesen festlichen Momenten immer noch erkennbar durchscheint“, schreiben die Nothelfers. Das aus Bonn und Berlin stammende Fotografenpaar hat mit seinen herrlichen Schwarz-Weiß-Reportagen von Festen ein eindrucksvolles Porträt der gar nicht so ernsten Deutschen geschaffen.