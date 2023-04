Festival an der Uni Bonn Wettstreit der Bigbands

„Die spielen um ihr Leben“, sagt Oliver Pospiech schmunzelnd und meint die sich jeweils „duellierenden“ Bigbands, die zwischen dem 5. bis 7. Mai beim Unibigband-Festival #3dubbf in Bonn aufeinandertreffen. Zwei Bigbands stehen gleichzeitig auf der Bühne, spielen abwechselnd um die Gunst der Zuhörer. Die merken bald, welches Programm besser ist, welche Stücke interessanter sind und welche Interpretation origineller ist. Das spornt an. Insgesamt spielen sechs Bigbands aus Deutschland gegeneinander an der Universität Bonn. Das Konzept ist erprobt: 2018 lud der Leiter der Bonner Unibigband Pospiech erstmals Bands zum Duell in Bonn ein. 2019 gab es eine Neuauflage. Dann kam Corona. Jetzt geht das Projekt erneut an die Öffentlichkeit. Die Bonner seien ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen, meint Pospiech, aber insgesamt war das für junge Musiker und die Uni-Ensembles eine schwierige Zeit. Aber jetzt haben alle Lust, sich wieder einmal zu präsentieren. Drei Abende, sechs Ensembles: Beim Bigband Battle sitzen Musiker aus den Unis Bonn, Osnabrück, Bielefeld, Göttingen, Aachen und Siegen auf der Bühne der Bonner Uni Aula. Die Bands haben nicht nur ihr ganz individuelles Repertoire, vom Jazz über Ausflüge in den Pop-Rock, sondern passen sich in den jeweils zwei Stunden spontan auf die Musik an. Zwei Bands haben Sängerinnen dabei. Im hinteren Bereich der Aula gibt es eine Tanzfläche. Ein Getränkebereich ist während der gesamten Konzerte geöffnet. „Es gibt eine ganz eigene vitale Energie“, so Pospiech. Der Eintritt ist frei.